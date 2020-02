Minaccia datore di lavoro con coltello e roncola: bloccato dai carabinieri

SAN DONACI – In preda ai fumi dell’alcool, ha minacciato con un coltello e una roncola il suo datore di lavoro. Un 25enne originario della Romania è stato denunciato a piede libero per minaccia aggravata. L’episodio si è verificato nella giornata di ieri a San Donaci. Sul posto si sono recati i carabinieri della locale stazione. Lo straniero era in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuto all’assunzione di sostanze alcoliche. L’aggressione sarebbe scaturita per futili motivi. Una volta fermato dai militari, è stato condotto presso l’ospedale Perrino di Brindisi per gli accertamenti del caso. Sia il coltello che la roncola sono stati sottoposti a sequestro.