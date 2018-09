Lavoratori ex Nubile ed Elettrogas resta il nodo, incontro a Bari

BRINDISI - Riunione a Bari, chiesta dal sindacato Cobas sul futuro dei lavoratori ex Nubile ed Elettrogas, rimasti senza impiego dopo i sequestri della discarica di Autigno e dell'impianto di Cdr a Brindisi, l'una e l'altro ancora sotto sigillo dopo le inchieste della Procura. I rappresentanti della sigla sindacale incontrenno domani, martedì 11 settembre alle 14,30 presso la presidenza della Regionale Puglia Barbara Valenzano, responsabile per la Regione del ciclo dei rifiuti; il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, e il commissario ad acta per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti Gianfranco Grandaliano.

"Gli accordi assunti tre anni fa, per il ritorno al lavoro di queste unità, sono stati disattesi", sottolinea Roberto Aprile del Cobas. "Abbiamo ricevuto nel corso di queste settimane il sostegno del sindaco Riccardo Rossi e della dell'assessore all'Ecologia Roberta Lopalco, ai quali abbiamo anche detto che gli interventi di bonifica e messa in sicurezza della discarica di Autigno sono, a nostro avviso, completamente insufficienti".

"Sembrava cosa fatta tre anni fa con l’affidamento dell’impianto di Cdr all’Amiu, la municipalizzata dei rifiuti di Bari cosa poi improvvisamente scomparsa", prosegue Aprile. "I lavoratori sono addirittura sotto processo accusati di aver bloccato l’ingresso a lavoratori e mezzi provenienti da Bari per conto dell’Amiu, i quali dovevano smaltire i rifiuti rimasti accatastati dopo il sequestro giudiziario".

"L’impianto di Cdr deve essere necessariamente ripristinato per trattare a Brindisi il rifiuto indifferenziato chiamato tal quale che permette una serie di vantaggi ambientali, recupero di frazioni, diminuzione di volume dei rifiuti con la tritovagliatura. Di questo impianto la provincia ha assolutamente bisogno perché Brindisi e altri comuni sono costretti a mandare i rifiuti fuori con notevole aggravio di costi per le tasche dei contribuenti".