Lavoratori ex Nubile: "Il vento del cambiamento arrivi anche per noi"

Riceviamo e pubblichiamo una lettera dei lavoratori ex Nubile dell'impianto di Cdr.

Dopo circa tre anni dal sequestro dell'impianto trattamento Rsu e produzione Css, crediamo sia giunto il momento che il tema del revamping dell'impianto ed il rientro al proprio posto di lavoro debba essere affrontato seriamente. Durante la campagna elettorale da parte del commissario dell'Ager, avvocato Gianfranco Grandaliano, è stato confermato che i finanziamenti per il previsto impianto Re.Mat., sono disponibili.

Altresì il signor sindaco Rossi ha dichiarato che per una gestione corretta, in grado di produrre notevoli risparmi economici, è importante puntare su impianti pubblici con gestione pubblica, internalizzando la platea dei lavoratori ex-nubile, rispondendo in questo modo al bisogno di lavoro che è presente nella nostra città.

Chiediamo a gran voce che sia la regione Puglia ed il signor sindaco Rossi diano seguito a quanto dichiarato. Noi ci aspettiamo che "Il vento del cambiamento" arrivi anche per noi.