BRINDISI – Stabilizzazione in arrivo per 22 lavoratori socialmente utili su 69 attualmente in forza al Comune di Brindisi. L’Amministrazione ha approvato l’elenco degli Lsu che saranno assunti, parte time al 50 per cento, tenuto conto delle risorse disponibili, anche dopo i recenti interventi della Regione Puglia.

La delibera è stata varata dal commissario prefettizio, Santi Giuffrè, lo scorso 20 dicembre, i contratti individuali dovrebbero essere firmati entro il 31. “L’opportunità di avviare il processo di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili” ha determinato l’Ente ad attingere “secondo l’ordine della graduatoria regionale”, dall’elenco dei lavoratori “inseriti nelle attività servizi ausiliari di supporto tecnico amministrativo e/o logistico, in quanto maggiormente rispondenti agli attuali fabbisogni lavorativi dell’Ente”.

La graduatoria è stata stilata tenuto conto dell’anzianità anagrafica, dei carichi familiari e dell’esperienza maturata nel tempo al servizio del Comune. Questo l’elenco degli Lsu che l’Amministrazione cittadina intende stabilizzare: Nicola Coluccello, anzianità anagrafica 35, carichi familiari 21, punteggio anzianità utilizzo 21, totale 68; Vittorio Olimpio, 30, 12, 19 e 61; Sergio Fiore, 30, 8, 22 e 60; Ruggiero Zecca 35, 4, 19 e 58; Giuseppe Di Coste, 30, 6, 21 e 57; Tommaso Laguercia 30, 6, 19 e 55; Giovanni Di Castri 30, 6, 19 e 55; Giuseppe Sfarra, 35, 0, 19 e 54; Rita Montinaro 35, 0, 19, 54; Antonio Cannalire, 30, 4, 19 e 53; Massimo Palma, 30, 4, 19 e 53; Vincenzo Guadalupi, 25, 8, 19 e 52; Giancarlo Poli, 30, 0, 21 e 51; Vincenzo Giovane, 25, 4, 22 e 51; Santino Quartulli, 25, 4, 22 e 51; Pietro Ostuni, 30, 0, 20 e 50; Cosimo Campioto, 25, 6, 19 e 50; Lucia Tedesco, 30, 0, 19 e 49; Domenico Guadalupi, 30, 0, 19 e 49; Valeria Giacomelli, 30, 0, 19 e 49; Rita Melcarne, 30, 0, 19 e 49; Palmina Maionchi, 30, 0, 19 e 49.