Lavori in viale Aldo Moro per la sostituzione del tronco fognario

BRINDISI – Tempo di lavori in viale Aldo Moro, a Brindisi, per la sostituzione del tronco fognario: le operazioni avranno inizio domani mattina 5 luglio 2018 per terminare tra un mese, stando alle previsioni della ditta che per conto dell’Acquedotto pugliese si è aggiudicata all’appalto.

Il divieto di sosta

Per tutto il periodo di tempo necessario ai lavori, sino al prossimo 5 agosto, è stato disposto il divieto di sosta delle auto, dalle 7 sino alle 14, nel tratto di strada compreso tra via Molise e via Buozzi. Con rimozione dei veicoli trovati in sosta, eccezione fatta – ovviamente - per i mezzi adibiti alla movimentazione del materiale. L’ordinanza è stata firmata dal dirigente del settore Traporti del Comune di Brindisi, Fabio Stefano Lacinio.

I lavori

Lungo viale Aldo Moro si sono resi necessari “lavori di scavo in trincea per operazioni straordinarie di sostituzione dei tronchi di fognatura”, risalenti nel tempo. Il ripristino della sede stradale sarà di due metri e 50 centimetri, stando a quanto comunicato a Palazzo di città, dalla sede dell’Acquedotto pugliese.

La segnaletica

Ad eseguire la sostituzione saranno gli operai della ditta Co.Edi.R di Brindisi, sede in viale Commenda. Il direttore lavori è Saverio Suma, dipendente dell’Aqp.Stando all’ordinanza del Comune, spetta alla ditta la realizzazione dell’impianto di segnaletica che dovrà essere conforme al Codice della Strada e dovrà essere mantenuto sempre in perfette condizioni di funzionalità. In caso di danni a persone o a cose– si legge nel provvedimento – la responsabilità resta in capo all’impresa, sia in sede penale che civile, nel caso in cui la segnaletica dovesse essere insufficiente.