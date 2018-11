Lavori notturni per il manto stradale di via Provinciale S.Vito

BRINDISI - Dalle 21 di oggi, 28 novembre, alle 7 di domani 29 novembre sarà in vigore un’ordinanza sindacale per via Provinciale per San Vito a causa dei lavori di ripristino dell’asfalto della sede stradale. Per evitare disagi all'utenza ma anche per garantire un maggiore livello di sicurezza per gli operatori ed una riduzione dei livelli di inquinamento legati al congestionamento del traffico che si avrebbe di giorno, è stato scelto di eseguire i lavori durante le ore notturne. Purtroppo vi sarà un disagio per i residenti per il rumore generato dalle lavorazioni che sarà comunque contenuto al massimo da parte degli operatori, fa sapere il Comune di Brindisi.