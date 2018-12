Lavoro e sicurezza, controlli dei carabinieri: multe per oltre 70mila euro

BRINDISI - Verifiche del Nil carabinieri e dell’Ispettorato territoriale del lavoro finalizzate all’applicazione delle norme in materia di “Sicurezza nei luoghi di lavoro” e al contrasto del lavoro irregolare. Controllate 12 aziende operanti nel settore edile, 11 risultate irregolari: sospesa un’attività imprenditoriale. Controllata la posizione di 31 lavoratori, 9 sono risultati in “nero” e 19 irregolari.

Sei persone, tra titolari e legali rappresentanti di attività imprenditoriali, sono state denunciate violazioni del “Testo Unico Sicurezza nei luoghi di lavoro” (disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori- sospensione attività imprenditoriale).

Nello specifico le violazioni rilevate contemplate nel D.L.vo 81/2008 hanno riguardato: le disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, sospensione dell’attività imprenditoriale; la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti; cantieri temporanei o mobili, obblighi del coordinatore per la sicurezza per l’esecuzione dei lavori; gli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti-redazione del piano operativo di sicurezza.

Poi ancora: le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota; i ponteggi fissi-documentazione; i ponteggi movibili-ponti su cavalletti; la “movimentazione manuale dei carichi”- obblighi del datore di lavoro; gli agenti fisici-informazione e formazione dei lavoratori.

Nel complesso sono state contestate violazioni penali, previe prescrizioni obbligatorie, per un importo totale delle ammende di 40mila euro; violazioni amministrative per un importo totale delle sanzioni di 31.800 euro e adottato 1 provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.