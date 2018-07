Le fototrappole continuano a smascherare inquinatori: cento multe in tre mesi

CISTERNINO – Uno dei borghi più belli della Valle d’Itria continua a essere deturpato dagli incivili. Per fortuna amministrazione comunale e Polizia locale non si arrendono e continuano a smascherare e multare gli inquinatori.

Sono arrivate a quota cento le sanzioni elevate negli ultimi tre mesi per abbandono di rifiuti. Grazie a sei fototrappole installate in più punti delle campagne che circondano il caratteristico borgo che si affaccia nella Murgia dei trulli, sempre più affollato di turisti, buona parte degli incivili non la passano liscia. La centesima multa (da 100 euro) è stata elevata a un cittadino che risiede in un comune vicino. Per lui anche una contravvenzione per occupazione abusiva del ciglio stradale. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.

Gallery