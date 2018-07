Le fototrappole scovano oltre 30 inquinatori: multa da cento euro

CISTERNINO – Continua la guerra agli incivili da parte degli agenti della Polizia locale di Cisternino: grazie all’ausilio delle fototrappole installate in più punti della cittadina, nell’ultima settimana sono stati scovati oltre 30 inquinatori.

A ognuno è stata recapitata una multa di 100 euro. Agenti in borghese, inoltre, monitorano costantemente le zone intorno al Cimitero comunale e al Campo Sportivo dove spesso vengono abbandonati scarti edili. Le zone interessate maggiormente dall’abbandono di rifiuti dove si stanno rivelando molto utili le sei fototrappole in dotazione al comando della Polizia locale, diretta dal colonnello Teodoro Nigro, sono le provinciali per Locorotondo, Ceglie Messapica, Ostuni e Fasano. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.

