Dopo gelo e neve, forte vento di scirocco, umidità e pioggia

BRINDISI – Scirocco a da 20 sino a 38 nodi, umidità elevata e pioggia al posto del gelo e della neve dei giorni scorsi. Il clima non lascia in pace neppure il nostro territorio, dove le temperature si sono innalzate ma è ora il vento a non dare tregua, sia per la sue intensità elevata che per le masse nuvolose che trasporta anche a quote molto basse.

Una cappa che non alleggerirà neppure venerdì, quando la pioggia sarà più presente, e sabato (solo qualche possibilità di lieve schiarita, ma ancora pioggia). Allo scirocco subentreranno l’ostro e il libeccio. Non ci guadagneremo molto. L’intensità del vento sarà superiore nelle aree più esposte della parte interna e collinare della provincia.

In mare è in corso una burrasca forza 7 da sudest, con previsione di forza 8 da sud nelle giornata di venerdì, accompagnata da rovesci intensi. La Protezione civile ha emesso un avviso di allerta meteo gialla (la più bassa della scala) per vento, valida delle 18 odierne alle prossime 18 ore. Non è una condizione climatica adatta ai comizi di chiusura della campagna elettorale (almeno per quelli che erra stati fissati all’aperto).