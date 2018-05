Ora il tema sicurezza torna al centro della campagna elettorale

BRINDISI - Dopo la bomba della notte scorsa nel cuore della città di Brindisi, in piazza Vittoria, il luogo storico anche della politica per le manifestazioni che ha ospitato ed ospiterà, le reazioni sono numerose. E’ stata presa di mira una tabaccheria gestita da due giovani donne, ma si tratta nella forma di una sfida: la malavita colpisce dove vuole e quando vuole, si tratti della gioielleria di un centro commerciale affollato, di un luogo pieno di bambini, di una attività commerciale in pieno centro.

Non sono pochi i soggetti arrestati negli ultimi mesi da carabinieri e polizia, ma questo non ferma le azioni criminose. Le pattuglie sono poche, i sindacati di polizia denunciano questa carenza da anni e non bastano i controlli straordinari che di tanto in tanto vengono attuati: il problema riguarda la struttura dell’apparato permanente di controllo del territorio in una realtà dove la propensione a delinquere non è calata dopo la sconfitta del contrabbando, e dove l’estensione delle aree da sorvegliare, che non sono limitate a quella urbana ma comprendono anche una estesissima parte portuale e industriale, oltre che rurale, complica la vita agli operatori delle forze dell’ordine.

Una bella grana anche per la politica, che – come dimostrano tante inchieste giudiziarie – di compiacenti relazioni con il mondo dell’illegalità, soprattutto sul piano elettorale, non si è fatta mancare nulla. Ma oggi nelle agende di tutti i candidati sindaco che concorrono alla vittorio il 10 giugno prossimo, o molto più probabilmente a quella del ballottaggio del 24 giugno successivo, ci sono impegni precisi per liste ripulite, per la difesa della legalità, per il risanamento delle situazioni ambigue. Quindi anche le reazioni alla bomba di piazza Vittoria sono arrivate a stretto giro.

Roberto Cavalera (centrodestra)

"Collocare un ordigno in una attività commerciale posta nel cuore pulsante della città significa lanciare una sfida alla società civile brindisina, alle istituzioni, alle forze dell'ordine” ha detto il cadidato Roberto Cavalera, condiviso da Forza Italia con altri forse dell’area di centro moderata e liste civiche. "Atti intimidatori come questo - aggiunge Cavalera - meritano una risposta immediata da parte dello Stato. In pochi giorni, infatti, Brindisi è stata palcoscenico di rapine e attentati che solo per un caso non si sono trasformati in tragedia. In un contesto così preoccupante, anche la politica faccia la sua parte, lanciando messaggi costruttivi, pur nella diversità delle posizioni".

Massimo Ciullo (centrodestra)

“Il vile attentato alla tabaccheria di Piazza Vittoria, oltre alla gravità oggettiva del gesto e dei danni arrecati ai titolari così come all'intera comunità brindisina, dimostra come al vertice delle preoccupazioni della politica e delle istituzioni debba esserci la sicurezza. Non è sufficiente invocare l'intervento del Prefetto o del Questore”, dice Massimo Ciullo, candidato dell’area leghista e più di destra.

La mobilitazione della politica deve essere totale e senza distinzione di ideologie, ma Ciullo richiama anche un passaggio del proprio programma in cui sul tema della sicurezza bisogna costruire un impegno quotidiano anche della Polizia locale, soprattutto ripristinando i presidi di quartiere e in sinergia con le altre forze dell’ordine.

A ciò va aggiunto il pressing sul governo centrale, perché venga riconosciuto alla situazione di Brindisi un livello di priorità adeguato, corrispondente alla effettiva situazione della legalità e della sicurezza nel territorio del capoluogo, che oggi vive una escalation di episodi gravi.

Riccardo Rossi (sinistra)

Per il candidato della sinistra unita, Riccardo Rossi, la bomba alla tabaccheria di piazza Vittoria “è un attentato all’intera città di Brindisi, alla Brindisi che lavora onestamente, ai commercianti che con tanta fatica ogni giorno alzano le loro saracinesche mantenendo viva la nostra città”. “Ci troviamo dinanzi ad una vera e propria emergenza sicurezza che nessuno può ignorare né sottovalutare”, sottolinea Rossi.

Anche per il candidato della sinistra “la politica, le istituzioni devono far fronte comune con magistratura e forze dell’ordine per isolare una criminalità che alza il livello di scontro e che sembra sempre più evidente vuol far sprofondare Brindisi agli anni 80-90 , anni tragici che non possiamo consentire ritornino.

“Dobbiamo chiedere al governo centrale con forza un intervento straordinario nella nostra città. Un incremento di organici e mezzi per le forze dell’ordine, che già svolgono al massimo delle loro possibilità una importantissima e meritoria azione di contrasto ai fenomeni criminali, per aumentare in questa fase di vera e propria emergenza il controllo del territorio”.

Rossi annuncia che “come futura amministrazione preannunciamo la costituzione di parte civile da parte del governo cittadino nei confronti di tali criminali e tutto il supporto e l’aiuto alle vittime di questi vili atti intimidatori”.

Libera in piazza

Intanto questa sera alle 18,30 il presidio cittadino di Libera Brindisi e il coordinamento provinciale saranno in piazza Vittoria davanti alla tabaccheria devastata nella notte da una bomba ad alto potenziale. “Riteniamo che tale violenza intimidatoria non debba passare nel silenzio e nell’omertà e che la reazione, da parte della società civile, debba essere immediata contro ogni forma di azione mafiosa”.

“E’ troppo presto per sapere se si sia trattato di una vendetta del racket delle estorsioni o di altro. Su questi aspetti attendiamo con fiducia gli esiti delle indagini delle forze dell’ordine e della magistratura. Il nostro sarà un presidio di solidarietà e di vicinanza nei confronti delle due dipendenti della stessa tabaccheria e di tutti i commercianti vittime sia di Brindisi che della provincia”, dice Libera.

D’Attis: “Cautela o danneggiano la nostra immagine”

Invita invece tutti alla prudenza il deputato brindisino di Forza Italia, Mauro D’Attis: “Cauti nei commenti e per evitare che quanto accaduto si presti a meschine speculazioni elettorali”, dice, per “non danneggiare inutilmente l’immagine di Brindisi”.

“Qui, come altrove la criminalità costituisce un problema serio che va affrontato con decisione e con la giusta dotazione di uomini e mezzi da parte delle forze dell’ordine. Ma da questo a dire che Brindisi è diventata una città invivibile ne passa davvero tanto”. “Dobbiamo essere tutti impegnati a far crescere la nostra città e a tutelarne la sua immagine attraverso atteggiamenti responsabili”, è l’opinione di D’Attis.