Lei abbandona la casa portandosi i figli, lui non versa gli assegni: due denunce

TORRE SANTA SUSANNA – Lei ha abbandonato il domicilio familiare, portandosi i due figli. Lui non avrebbe corrisposto gli assegni di mantenimento dei figli minori. Un uomo e una donna residenti a Torre Santa Susanna sono stati denunciati a piede libero per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, al culmine di due diverse attività.

La donna, una 37enne, verso la metà del mese di maggio ha abbandonato il domicilio familiare portandosi i due figli di cui uno minorenne.

L’uomo, un 43enne sul conto del quale è stata presentata una querela da parte dell’ex coniuge, non ha provveduto a corrispondere dal mese di aprile scorso, la somma stabilita dal Tribunale in sede di separazione per il mantenimento dei loro figli minori.