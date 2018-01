Lezione di legalità nell'aula consiliare di San Donaci

SAN DONACI - “Seconda Giornata della Legalità”: è questo il tema di un incontro-dibattito promosso dall'amministrazione comunale di San Donaci con il vice sindaco Mariangela Presta, in programma per giovedì 25 gennaio prossimo, alle ore 17, presso la sala Consiliare di Palazzo di Città.

L’iniziativa è rivolta alle scuole medie e superiori e vedrà coinvolti l’Istituto Comprensivo “A. Manzoni – D. Alighieri” del paese brindisino ed il Liceo Classico Statale “Benedetto Marzolla” di Brindisi. “L’affermazione di una coscienza civile, democratica e solidale – afferma il vice sindaco Presta – richiede una continua educazione al rispetto degli altri, delle regole e delle leggi.

La consapevolezza che condizioni come dignità, libertà, solidarietà e sicurezza non possono considerarsi come acquisite per sempre, ma vanno perseguite, volute e, una volta conquistate, protette, richiede un costante impegno di elaborazione e di diffusione di una autentica cultura dei valori civili”.

Il programma prevede la presentazione del tema con una performance della compagnia teatrale “Cinch”, i saluti del sindaco di San Donaci, Domenico Fina, l’intervento del vice sindaco Mariangela Presta, cui seguiranno quelli del colonnello Giuseppe De Magistris, comandante del Comando provinciale dei carabinieri di Brindisi e del pm Alessio Coccioli, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce.

Parteciperanno, inoltre, il dirigente scolastico ed una rappresentanza degli alunni dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Alighieri” e del Liceo Classico “Marzolla” ed associazioni del territorio.