Liceo Fermi-Monticelli, lavori straordinari già eseguiti

Riceviamo e pubblichiamo la seguente nota del dirigente scolastico Stefania Metrangolo del Fermi-Monticelli-European High School

Gentile direttore le scrivo in merito all'articolo apparso ieri sul suo giornale. Mi appare doveroso fornire un'informazione corretta, anche per tutelare il lavoro di chi, ogni giorno si prodiga per fornire un servizio adeguato all'utenza tutta del nostro istituto. In relazione al vetro rotto, non appena ci è stato segnalato si sono contattate alcune ditte per i lavori di riparazione.

Purtroppo la ditta inizialmente incaricata non ha agito prontamente e per tale motivo il lavoro è stato nuovamente affidato ad altra ditta che ha già effettuato i rilievi e effettuerà il montaggio lunedì. Per quanto riguarda i bagni, si erano verificati alcuni intasamenti su cui l'istituto è intervenuto con interventi di autospurgo e contemporaneamente allertando la provincia.

I lavoratori che si sono resi necessari essendo di carattere straordinario hanno richiesto un doppio intervento dapprima all'esterno e poi all'interno. Alla data dell'uscita dell'articolo i lavori erano già terminati e i bagni restituiti all'uso da alcuni giorni