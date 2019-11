Lite poi gli spari davanti al mercato della "Corazzata", al Paradiso

BRINDISI – Lite, spari e ferimento poco dopo le 13 odierne in via Carducci, al quartiere Paradiso di Brindisi, proprio di fronte al mercato rionale coperto della “Corazzata”. Macchie di sangue davanti al civico 37 individuano il luogo del fatto, ma i poliziotti della Sezione volanti e della Squadra mobile giunti sul posto non hanno trovato la persona che si presuma sia stata colpita.

Complessa la ricostruzione dell’accaduto, almeno nei primi momenti. Malgrado la vicinanza del mercatino al luogo, e la presenza di non poche persone, gli investigatori non hanno trovato testimoni oculari. A duecento metri dal civico 37 di via Carducci si trova la scuola primaria del quartiere, la Grazia Deledda: i bambini stavano uscendo proprio in quel momento.

Nel punto dove è al lavoro la polizia scientifica si sarebbe accesa una violenta lite con la partecipazione di almeno tre individui. Al culmine qualcuno ha messo mano alla pistola, forse un revolver dato che non sono stati rinvenuti bossoli, ma solo due ogive, recuperate nell’angusto passaggio che da via Carducci conduce verso un’altra strada dove si trova una farmacia.

Gli investigatori hanno rinvenuto sull'asfalto anche una parte di protesi dentaria, e stanno verificando sul posto la posizione di una persona, in passato elemento di spicco del contrabbando di sigarette, cui sembra appartenga. A reperto anche la visiera di un casco da motociclista e un altro frammento di plastica. Forse il casco è stato utilizzato come corpo contundente, o era indossato da uno dei partecipanti allo scontro.

