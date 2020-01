Lite in famiglia: intervengono i carabinieri, trovati due fucili clandestini

FRANCAVILLA FONTANA – Intervenuti per una lite in famiglia, i carabinieri hanno trovato due fucili clandestini. Un 74enne di Francavilla Fontana è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri del Norm della locale compagnia. Si tratta di due fucili calibro 12 trovati in un armadio blindato in cui si trovavano altri fucili, legalmente detenuti. Entrambe le armi sono state sequestrate. L’anziano, di concerto con il pm di turni del tribunale di Brindisi, è stato subito rimesso in libertà.