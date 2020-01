Lite in abitazione sfocia nel sangue: due feriti nel centro di Brindisi

BRINDISI – Notte di Capodanno movimentata in un’abitazione nei pressi di via Castello, nel centro di Brindisi, dove una lite fra cittadini originari dell’Iraq è sfociata nel sangue. Due persone, un 20enne e un 36enne, entrambi regolari, sono state trasportate presso il Proto soccorso dell’ospedale Perrino con ferite lacero-contuse in varie parti del corpo. Le loro condizioni, fortunatamente, non sono gravi. Uno ha riportato una prognosi di sette giorni. All’altro sono state refertate ferite guaribili in circa 20 giorni.

Sull’accaduto stanno indagando i poliziotti della Squadra mobile della questura di Brindisi. Gli agent si sono recati presso il Pronto soccorso per raccogliere entrambe le versioni dei fatti. Non si esclude il coinvolgimento di una terza persona. La dinamica dei fatti è ancora in fase di accertamento. La lite, a quanto pare, sarebbe scaturita da futili motivi.