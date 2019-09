Litiga con il figlio della compagna e lo minaccia con un seghetto

FRANCAVILLA FONTANA – Un 45enne è stato denunciato per minaccia aggravata e porto di oggetti atti a offendere: con una barra di ferro dentata ha minacciato un 19enne, figlio della compagna, durante una lite in strada.

A chiamare i carabinieri è stata proprio la donna, moglie e mamma dei litiganti preoccupata per le sorti del figlio, i fatti si sono verificati a Francavilla Fontana. All’arrivo dei carabinieri l’uomo brandiva il segnetto, lungo un metro. I militari hanno proceduto a bloccarlo e disarmarlo, si temeva per l'incolumità del 19enne. Dalla ricostruzione della vicenda è emerso che il giovane è contrario alla relazione instaurata dalla madre separata con il 45enne, rapporto non accettato anche dagli altri figli della donna.