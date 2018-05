Lite per l'eredità dopo il funerale della nonna: intervengono i carabinieri

SAN PIETRO VERNOTICO – La lite è scoppiata subito dopo il funerale. Si sono vissuti momenti di grande concitazione oggi pomeriggio (domenica 20 maggio) presso il cimitero di San Pietro Vernotico, trasformatosi nello scenario di una baruffa fra i parenti di una centenaria venuta a mancare all’affetto dei suoi cari.

Sarebbero stati dei dissidi intorno all’eredità ad accendere la miccia. Dallo scambio di offese, nel giro di pochi minuti, si è passati alle mani. Qualcuno ha chiesto l’intervento dei carabinieri. Una volta giunti sul posto, i militari della locale stazione non hanno trovato praticamente nessuno. Questo perché alcune delle persone coinvolte nella lite, nel frattempo, avevano raggiunto l’ospedale Ninetto Melli.

Almeno cinque di loro (ma la lista potrebbe allungarsi) si sono fatti refertare. Tre di questi sono stati dimessi senza prognosi. I carabinieri si sono recati anche presso la struttura sanitaria per chiarire la dinamica dei fatti. Gli accertamenti investigativi sono in corso. Non è escluso che la vicenda possa avere ulteriori sviluppi nelle prossime ore.