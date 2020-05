Lite pulizia del vano scala: 84enne minaccia con bastone 40enne

VILLA CASTELLI - I carabinieri della stazione di Villa Castelli hanno denunciato un pensionato 84enne del luogo, per lesioni personali e minaccia. In particolare, il pensionato, lo scorso 2 aprile, per futili motivi di vicinato legati alla pulizia del vano scala, ha minacciato con un bastone in legno un 40enne che nella discussione ha riportato varie escoriazioni a una mano. La vittima ha presentato denuncia.

