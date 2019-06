BRINDISI – Lite in strada per una ragazza, l’intervento della Polizia evita il peggio. È accaduto nella tarda serata di venerdì 14 giugno in via Spalato a Brindisi. Un ragazzo ha riportato escoriazioni.

Gli agenti delle Volanti sono stati chiamati da alcuni cittadini preoccupati dalla piega che poteva prendere l’accesa lite che si stava consumando sotto ai loro occhi. I poliziotti dopo aver sedato gli animi e riportato la situazione alla normalità, hanno identificato undici ragazzi, tra cui alcuni minorenni.

Come già accennato all’origine della lite c’era una ragazza contesa tra due giovani. Questi ultimi, avevano per altro al seguito altri amici e la situazione sarebbe degenerata senza l’intervento della Polizia.

Le diverse posizioni di ciascuna persona individuata sono ora al vaglio degli agenti della Questura che provvederanno a ricostruire nei dettagli la vicenda e a deferire eventuali responsabili di reati.