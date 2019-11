Lite fra vicini finisce in aggressione: cinque denunce per rissa, anche un minorenne

SAN PIETRO VERNOTICO – Cinque persone sono state denunciate per rissa per i fatti verificatisi nel pomeriggio di domenica 17 novembre nei pressi delle palazzine di via Del Campo a San Pietro Vernotico, dove al culmine di una lite fra vicini un 74enne è stato colpito alla testa con il manico di un forcone. Ad aggredirlo un 27enne. Entrambi insieme a un 48enne, a un 22enne e a un 15enne sono stati denunciati.

Da quanto ricostruito dai carabinieri, intervenuti sul posto in seguito alla segnalazione di una pattuglia dell’istituto “G4 vigilanza”, la lite è scoppiata per futili motivi legati a dissidi famigliari. Le circostanze del ferimento sono state ricostruite grazie alle telecamere installate davanti ad alcune abitazioni che hanno ripreso la scena. I fotogrammi mostrano la lite sfociata in aggressione e minacce fatte con sassi e forcone. Il 74enne è stato colpito alla nuca perdendo molto sangue ed è stato portato in ospedale da un’ambulanza del 118 in codice giallo. A richiedere l’intervento della vigilanza alcuni vicini preoccupati dalle urla. L’agente di turno ha immediatamente allertato i carabinieri e l’ambulanza. Come già detto sono cinque le persone finite nei guai.