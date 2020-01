Litiga con compagna apre bombole del gas e fugge. In casa anche una bimba

MESAGNE – Si sono vissuti momenti di preoccupazione nel pomeriggio di oggi, sabato 18 gennaio, in un’abitazione a Mesagne dove un uomo, al culmine di una lite con la compagna, ha aperto due bombole di gas presenti nell’abitazione e poi è fuggito a piedi.

La donna è riuscita a mettersi in salvo chiamando i soccorsi, con lei c’era una bambina di un anno, è stata raggiunta da una pattuglia della locale stazione dei carabinieri e da colleghi dell’Aliquota radiomobile della compagnia di San Vito dei Normanni che hanno proceduto a mettere l'appartamento in sicurezza. L’uomo, un cittadino inglese T.K., già noto alle forze dell’ordine, è stato rintracciato poco dopo e portato in caserma.

Seguono aggiornamenti