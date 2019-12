Litiga con nuovo compagno della ex e ferisce un carabiniere: denunciato

FASANO - Oppone resistenza durante le fasi concitate di un litigio tra l’attuale compagno e l’ex coniuge di una donna, denunciata una persona.

I carabinieri della stazione di Fasano hanno denunciato un 43enne del posto, per “resistenza a pubblico ufficiale”. In particolare, nella tarda serata di lunedì scorso, uno dei due militari intervenuti sul posto, frapponendosi fisicamente durante una lite scaturita per futili motivi tra l’uomo e l’attuale compagno della sua ex coniuge, ha riportato una lieve ferita alla mano sinistra.