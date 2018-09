Litoranea, il vento sradica pali della luce: nessun ferito

BRINDISI - Raffiche di vento hanno divelto diversi pali della luce lungo la litoranea a Nord di Brindisi, finiti sulla carreggiata che conduce alle spiagge: non c'è stato alcun ferito, fortunatamente. In quel momento non transitavano auto. I pali sono caduti nel tratto della strada provinciale 41 all'intersezione con via Maestri del lavoro questa sera attorno alle 20.

Sul posto sono subito arrivati gli agenti della polizia locale. Il comandante Antonio Claudio Orefice ha dato disposizioni necessarie per mettere in sicurezza la strada che fino a lunedì scorso era particolarmente trafficata da chi ha approfittato del bel tempo per godersi qualche altro giorno di mare a fine settembre. Da oggi calo delle temperature e raffiche di vento di grecale.

Lo stesso comandante, assieme agli agenti, ha svolto un sopralluogo per verificare le condizioni in cui si trovano gli altri pali dell'illuminazione. Diversi sono pericolanti e per questo motivo è stato chiesto l'intervento dei vigili del fuoco: dovranno abbatterli. Per le operazioni si rende necessaria una gru. Si tratta dei pali non più funzionanti che qualche anno addietro furono posizionati dalla Provincia di Brindisi, essendo quello tratto di competenza - all'epoca - dell'Amministrazione.

Le raffiche di grecale che spira da Nord-Est, nella giornata di oggi hanno raggiunto 25-27 nodi, stando alla cartina dei venti del servizio meteo dell'Aeronautica militare.

La carreggiata resta chiusa al traffico in attesa che siano concluse le operazioni.

Gallery