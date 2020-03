Da Lizzanello a San Donaci senza giustificato motivo: denunciato

Un 40enne di Erchie e un 52enne di Torre Santa Susanna sono stati denunciato per evasione. Un 52enne di Lizzanello (Le) per false dichiarazioni rese a pubblico ufficiale.

Erchie

I carabinieri della stazione di Erchie hanno denunciato un 40enne del luogo, per evasione. L’uomo, in atto sottoposto agli arresti domiciliari, nella mattinata di ieri, è stato sorpreso arbitrariamente fuori dalla sua abitazione, senza autorizzazione.

San Donaci

A San Donaci i carabinieri nell’ambito di specifico servizio finalizzato al controllo delle prescrizioni contenute nel Dpcm dell’8 mar 20 e successive modifiche, in relazione all’emergenza Covid –19, hanno denunciato un 55enne residente a Lizzanello (Le), per false dichiarazioni rese a pubblico ufficiale. L’uomo, fermato alla guida della sua autovettura, ha fornito agli operanti false dichiarazioni in merito alla sua presenza in quel centro, discordanti anche da quanto riportato sull’autocertificazione da lui stesso prodotta.

Torre Santa Susanna

I carabinieri della stazione di Torre Santa Susanna hanno denunciato un 52enne del luogo, per evasione. L’uomo, in atto sottoposto agli arresti domiciliari, nella mattinata di ieri, si è allontanato arbitrariamente e senza giustificato motivo dalla sua abitazione.

