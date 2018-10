Lobby del fotovoltaico: prosciolti Carlo Cioffi e Teodoro Indini

Riceviamo e pubblichiamo una nota sul proscioglimento degli architetti Carlo Cioffi e Teodoro Indini nell’ambito di una inchiesta della Procura della Repubblica di Brindisi, nel settore degli impianti fotovoltaici.

"Nel novembre del 2013 l’arch. Carlo Cioffi, già Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Brindisi, l’arch. Teodoro Indini, funzionario per i procedimenti paesaggistici ed il geom Alberto Fiani, Istruttore tecnico sempre all’Urbanistica, sono stati al centro dell’attenzione della stampa in quanto coinvolti in una indagine per il rilascio di attestazione di compatibilità, ai sensi della deliberazione regionale n.35/2007, relativamente all’istallazione di impianti fotovoltaici nel territorio comunale; la questione non ha tuttavia trovato fondamento.

Infatti, in data 24/10/2018, il Giudice per l’Udienza Preliminare, valutati gli atti e i documenti prodotti a difesa, ha prosciolto i tecnici perché “il fatto non sussiste”. Il GUP, che avrebbe potuto limitarsi a prendere atto della prescrizione, ha invece decretato nel merito l’assoluzione piena. Ne danno comunicazione con soddisfazione gli interessati. "