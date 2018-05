Lotta alla criminalità: ondata di controlli e perquisizioni nei quartieri

BRINDISI – Anche la scorsa notte (fra domenica 27 e lunedì maggio) i carabinieri del comando provinciale di Brindisi sono stati impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio che ha riguardato il capoluogo. In particolare, fino alla mezzanotte, i rioni Cappuccini e Santa Chiara, mentre dalla mezzanotte in poi il centro città, oltre ai quartieri Commenda e Sant’Angelo.

Il servizio, effettuato anche con il supporto di pattuglie provenienti dalle altre compagnie del comprensorio (Comprensorio (ovvero Fasano, Francavilla Fontana e San Vito dei Normanni) rientra nell’ambito delle attività di prevenzione organizzate in ossequio alle disposizione impartite dal prefetto di Brindisi, Valerio Valenti, il quale ha espressamente demandato alle forze dell’ordine una specifica azione di più efficace contrasto alle varie forme di criminalità che interessano il capoluogo in risposta ai recenti episodi di recrudescenza criminale accaduti in città.

Il servizio notturno ha portato al controllo di 10 persone sottoposte agli arresti domiciliari e a misure di prevenzione, nonché di 40 automezzi, a bordo dei quali sono state identificate 89 persone. Sono state altresì eseguite 8 perquisizioni domiciliari e 5 personali. Segnalate 2 persone all'autorità amministrativa, quali assuntori di sostanze stupefacenti, e sequestrati 4,4 grammi di hashish.

Nel medesimo contesto, i carabinieri hanno rinvenuto un'autovettura Fiat 500, oggetto di furto, perpetrato lo scorso 25 maggio a Ostuni e un'autovettura Fiat Panda, oggetto di furto, perpetrato il 23 maggio a Ceglie Messapica. I veicoli rinvenuti, dopo le formalità di rito, sono stati restituiti ai legittimi proprietari.