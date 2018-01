Lunga chiazza oleosa nel porto interno: Arpa e capitaneria sul posto

BRINDISI – Una chiazza oleosa lunga circa 70 metri è comparsa nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 18 gennaio, nelle acque del porto interno di Brindisi, precisamente nel Seno di Ponente all'altezza di piazzale Flacco. L’aria è stata infestata da odore disgustoso che ha subito fatto scattare la richiesta di intervento al personale della Capitaneria di porto e dell'Arpa.

Il personale dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale ha eseguito tutti i campionamenti necessari per analizzare il liquido disperso in mare. Al momento si ritiene che si sia trattato di una perdita da qualche imbarcazione o unità navale. In attesa dei risultati dei prelievi, importanti per decidere le modalità di intervento, gli uomini della Capitaneria di Porto hanno delimitato la macchia oleosa per evitarne la dispersione.

