Lutto fra gli operatori portuali brindisini: è morto Massimo Sciscio

BRINDISI - Dopo una lotta con una malattia si è spento intorno alle ore 8,30 di oggi (domenica 14 gennaio) l'agente marittimo Massimo Sciscio. Titolare dell'agenzia "Discovery", con sede presso terminal privato "Il Mondo" di Costa Morena Ovest, Sciscio era l'agente della compagnia Grimaldi e in passato aveva collaborato con varie compagnie greche. Dal 2016 era uno dei componenti dell'associazione Ops (Operatori portuali salentini).

I funerali

Sciscio è spirato presso la sua abitazione in viale Belgio 10, al rione Bozzano. La camera ardente è stata allestita in una parrocchia adiacente alla chiesa di San Giustino De Jacobis, dove alle ore 10 di domani (15 gennaio) verranno celebrati i funerali. L'agente marittimo lascia una moglie e due figlie. Eleonora Sciscio, nelle ultime settimane aveva partecipato a diversi incontri in rappresentanza dell'azienda di famiglia, dimostrando la propria professionalità. Anche l'altra figlia, Federica, lavora in azienda.

Il ricordo di Teo Titi

Quuesto il ricordo di Teo Titi, a nome dell'associazione degli Operatori portuali salentini: "Un amico prima che un collega e come tutti noi ha vissuto in porto la sua vita che ha dedicato alla sua bella famiglia e al suo lavoro. È stato protagonista dei momenti di gloria del porto degli anni 80 e 90 e tutt’ora la sua agenzia è il punto di riferimento per le compagnie di traghetti".

"Ha rappresentato gli agenti marittimi in comitato portuale ed ha presieduto l’associazione di categoria in maniera eccellente. Con lui se ne va un pezzo della nostra storia e della nostra grande famiglia. Un uomo leale, onesto e un grande professionista. Con tutta la Ops siamo vicini alla sua famiglia e siamo sicuri che dall’alto guiderà le sue figlie nel solco da lui tracciato".