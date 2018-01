LyondellBasell dona assegno da mille euro alla Croce Rossa

BRINDIS - È stato consegnato, questa mattina - alla Presidente della Croce Rossa Italiana (“Cri”) di Brindisi, Alessandra Palmisano Peccerillo, un assegno di 1.000 euro da parte del direttore del sito di Brindisi di LyondellBasell, Gianpiero Manca.

“Questa donazione rientra in una serie di progetti a sostegno di associazioni di volontariato locali che lavorano attivamente sul territorio a supporto di chi ha bisogno” ha dichiarato Manca. “È un piccolo gesto, da parte nostra, che testimonia la volontà di essere un buon vicino, attento alle necessità della comunità che ci ospita in linea con la missione di LyondellBasell.”

“Siamo molto grati a LyondellBasell per questo gesto di generosità” ha dichiarato Alessandra Palmisano. “Ci auguriamo che nel corso dell’anno si possano realizzare dei progetti mirati così da illustrare meglio il nostro operato a livello locale. Sono talmente tante le attività che seguiamo che ogni aiuto è per noi un grande sollievo in quanto è una testimonianza concreta di quanto venga riconosciuto e apprezzato l’impegno dei nostri oltre 300 volontari del Comitato di Brindisi.”

Lo scorso mese, l’azienda ha realizzato altri progetti a supporto di due Associazioni di volontariato: Brinail – che si occupa della ricerca e cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma - e Apleti, che è impegnata alla lotta contro le emopatie e i tumori per l’infanzia in Puglia. In entrambi i progetti sono stati coinvolti anche i dipendenti in una vera e propria gara di solidarietà, mediante l’acquisto di articoli natalizi.