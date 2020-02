Malata oncologica sfrattata: "Chiedo aiuto, non ho un posto dove andare"

SAN DONACI – Chiede aiuto pubblicamente una 40enne di San Donaci, malata oncologica, che il 7 febbraio prossimo rischia di perdere la casa dove vive insieme al marito perché occupata abusivamente. La donna, in cura presso l’ospedale San Paolo di Bari, chiede solo tempo per cercare un altro alloggio.

“Mia sorella ha scoperto la malattia un anno fa, viveva a Napoli, lì non le avevano dato speranze, mi sono messo a cercare qualche medico che la potesse aiutare e ne ho trovato uno a Bari così lei e il marito si sono trasferiti a casa di mia madre”. Si tratta di un alloggio popolare di proprietà dell’Arca Nord Salento, ex Iacp. Nel frattempo anche la madre si è ammalata e a giugno scorso è deceduta. “Solo dopo la morte di mamma abbiamo scoperto che la casa era stata occupata abusivamente – continua il fratello – mia sorella ha subito cercato di mettersi in regola pensando di poterlo fare ma la situazione è peggiorata”. E’ stato emesso un decreto di sequestro con sgombero dell’alloggio, che è stato impugnato. Era anche stata staccata l’erogazione idrica. La risposta al ricorso è giunta sabato scorso, 1 febbraio: la 40enne e il marito devono lasciare l'alloggio entro il 7 febbraio. L'atto è stato notificato dagli agenti della Poliza locale.

“Io non so più a chi rivolgermi. Ho chiesto aiuto al Comune perché io non ho tempo e modo per cercare una casa ma adesso non c’è più tempo. In una settimana come faccio a trovare un'altra casa? Mi sono rivolta al sindaco ma a quanto pare nessuno mi può aiutare”, precisa la 40enne. L’amministrazione comunale si è detta disposta a integrare la quota della rata di affitto ma la casa non può fornirla. “Il 7 febbraio io sarò a Bari per la terapia oncologica, al ritorno rischio di non avere un posto dove stare. Non so proprio più come fare”.