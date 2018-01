Malore fatale durante festeggiamenti per Capodanno, disposta autopsia

BRINDISI – Tragedia la notte di Capodanno in un appartamento di piazza Giovanni Stano al quartiere Paradiso a Brindisi dove un 32enne, T.G. è stato colto da malore durante i festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno ed è deceduto poco dopo al Pronto soccorso del Perrino per arresto cardiocircolatorio. Disposta l'autopsia. E' accaduto prima della mezzanotte.

Sul posto è stata immediatamente inviata un’ambulanza del 118, e all’arrivo dei sanitari il giovane era ancora vivo: è stato sottoposto alle manovre di rianimazione e caricato sull’ambulanza ma il suo cuore ha cessato di battere poco dopo nel Pronto soccorso dell’ospedale Perrino del capoluogo.

Nell’appartamento di piazza Stano si sono recati due equipaggi della Sezione volanti della questura di Brindisi, su richiesta del 118. Disposti gli accertamenti tesi a chiarire le cause del decesso, e del fatto è stata informata anche la Squadra mobile.