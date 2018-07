Malore in acqua: anziano turista muore davanti agli occhi della moglie

OSTUNI – E’ morto davanti agli occhi della moglie, mentre si faceva il bagno. Non c’è stato nulla da fare per un 82enne di Roma che intorno a mezzogiorno di lunedì (30 luglio) è stato colto da malore mentre si trovava presso la spiaggia libera di Torre Pozzelle, marina di Ostuni. L’anziano ha perso i sensi in acqua. Alcuni bagnanti gli hanno subito prestato soccorso, portandolo a riva.

Sul posto si è recata un’ambulanza con personale del 118. Ma nonostante i tentativi di rianimazione, il pensionato ha perso la vita. I rilievi del caso sono stati effettuati dai militari della delegazione marittima di Savelletri della Capitaneria di porto di Brindisi. La salma, una volta espletate le formalità di rito, è stata trasportata presso l’obitorio di Ostuni. Il pm di turno del tribunale di Brindisi, con ogni probabilità, disporrà la restituzione del corpo ai familiari.