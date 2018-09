Malore sul treno, passeggero soccorso da 118 e portato in ospedale

SAN PIETRO VERNOTICO – Ambulanze del 118 alla stazione di San Pietro Vernotico per soccorrere un 61enne che viaggiava su un treno regionale Lecce-Bari colto da malore. E’ accaduto nella mattinata di oggi, mercoledì 19 settembre. L’uomo, originario di Siracusa, è stato colpito da attacchi epilettici e calo glicemico. È stata la capo treno a decidere di far fermare il convoglio alla stazione di San Pietro Vernotico per soccorrere lo sfortunato viaggiatore.

Sul posto si sono recate due ambulanze del 118, i sanitari dopo aver stabilizzato il paziente lo hanno portato all’ospedale Perrino di Brindisi per le cure del caso. L’intervento è stato presidiato dagli agenti della Polizia locale di San Pietro Vernotico che hanno coordinato la viabilità per tutta la durata delle operazioni di soccorso. Il treno ha subito un ritardo di circa mezz’ora.