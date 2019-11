Forti raffiche di vento: alberi sradicati, interventi in provincia

BRINDISI – Mesagne, Francavilla Fontana e Ostuni sono le zone più colpite dall’ondata di maltempo con forti raffiche di vento che dalla tarda serata di ieri, lunedì 11 novembre, sta investendo il Brindisino e la Puglia.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi e dei distaccamenti di Ostuni e Francavilla hanno lavorato tutta la notte per rimuovere alberi caduti sulla sede stradale, rami spezzati su allagamenti. A lavoro anche i volontari della Protezione civile, in alcuni Comuni è stato istituito il Coc (Centro operativo comunale) che sta monitorando costantemente la situazione.

A Mesagne, in via Maya Materdona un grosso albero si è sradicato finendo a ridosso di un prospetto. All’alba altri alberi sono caduti per le vie e nel cortile della scuola materna di via Indipendenza. Abbattuti alcuni muretti di cinta. Un capannone nelle campagne è stato scoperchiato.

A Cellino San Marco e San Pietro Vernotico i volontari della Protezione civile sono intervenuti su pali pericolanti. A San Pietro un palo è caduto sul manto stradale. A Brindisi resteranno chiusi i cimiteri di Brindisi e Tuturano e il Monumento al Marinaio.

In alcune campagne sono stati sradicati uliveti.

Sulla strada provinciale che collega Ostuni a Ceglie Messapica, nell'agro della Città Bianca, un'auto è andata in panne. Necessario l'intervento delle forze dell'ordine per prestare soccorso al conducente.

Disagi anche a Brindisi. Un'autoscala dei vigili del fuoco è intervenuta presso il Nuovo teatro Verdi per mettere in sicurezza una pensilina pericolante.

Per le prossime ore si attendono raffiche fino a 100 km orari. Si tratta di venti di burrasca sud-orientali, con rinforzi da burrasca forte a tempesta. Forti mareggiate lungo le coste esposte. Il Centro funzionale della Protezione civile Puglia ha emanato un’allerta “arancione” per rischio idrogeologico, per temporali e per vento su tutto il territorio regionale.

Articolo in aggiornamento continuo

