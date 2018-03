Maltempo: allerta meteo prolungata fino alla domenica di Pasqua

BRINDISI - I venti di burrasca che da stamattina sferzano il versante meridionale del mar Adriatico, provocando enormi disagi in provincia di Brindisi, potrebbero persistere sino al primo pomeriggio di domani. Per questo la Protezione civile pugliese ha diramato una nuova allerta meteo che rinnova per altre 24 ore, a partire dal pomeriggio di oggi (31 marzo), quella diramata venerdì pomeriggio.

Stando alle previsioni consultabili sul sito dell’Aeronautica militare, però, la situazione dovrebbe migliorare nella giornata di Pasqua (1 aprile). Domani, infatti, le raffiche non dovrebbero superare i 54 chilometri orari, rispetto alle punte massime di circa 80 chilometri orari registrate nella giornata odierna. Nell’arco della mattinata si prevede un cielo coperto. Nel pomeriggio, a partire dalle 17, potrebbero esserci delle precipitazioni di modesta entità.

Ma in vista della Pasquetta, le previsioni sono rosee.