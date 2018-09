Maltempo, forti raffiche di vento e temporali. Allagamenti e disagi

BRINDISI – Scariche elettriche, vento, e pioggia sono previste dalle prossime ore di oggi, venerdì 7 settembre e per le successive 30 ore. A renderlo noto il responsabile della Protezione civile del Comune di Brindisi in una nota in cui annuncia un’allerta meteo gialla con criticità ordinaria.

“Dalle prossime ore di oggi 7 settembre e per le successive 30 ore si prevedono precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi da deboli a moderati. I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Il Servizio di Protezione civile segue l’evolversi della situazione in costante contatto con il dipartimento nazionale e con la Regione Puglia. Si raccomanda di consultare al sito http://www.comune.brindisi.it/brindisi/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/93 le norme di comportamento”.

Già da qualche ora una forte ondata di maltempo si sta abbattendo nella fascia sud del Brindisino. Le marine a sud sono interessate da forti piogge, scariche elettriche e raffiche di vento.

A Lendinuso si è abbattuta una tromba d'aria che ha divelto alcuni gazebi di un bar, spezzato rami e divelto un palo della pubblica iluminazione. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Gli agenti della Polizia locale, coordinati dal commissario Lorenzo Renna, hanno eseguito un sopralluogo in tutte le marine interessate dal forte vortice di vento per accertare eventuali altri danni.

A Mesagne si registrano allagamenti con richiesta di intervento dei vigili del fuoco. In alcune strade gli stessi cittadini hanno liberato le griglie intasate dai rifiuti per permettere all'acqua piovana di defluire.

