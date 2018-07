Maltempo, vigili del fuoco a lavoro sulla statale: rami spezzati e disagi

BRINDISI – Rami spezzati, pali pericolanti e disagi sulla strada statale 16 Adriatica che collega Brindisi a San Vito dei Normanni. Tre squadre dei vigili del fuoco sono a lavoro da un paio di ore alle porte di San Vito dove una tromba d’aria ha divelto e spezzato alcuni alberi che hanno invaso la sede stradale provocando disagi per gli automobilisti.

L’ondata di maltempo che si è abbattuta nel brindisino con forte vento e pioggia ha provocato disagi anche in città. Via Amerigo Vespucci si è allagata e i vigili urbani hanno dovuto chiuderla al traffico. L’asfalto bagnato ha anche provocato qualche perdita di controllo di auto, alcuni rami si sono spezzati andando a finire sulla strada. Al momento non si registrano gravi danni a persone o cose.

Anche per le prossime ore e per domani, martedì 23 luglio, da quanto annunciato dalla Protezione civile di Brindisi, si prevedono precipitazioni isolate a prevalente carattere di rovescio o temporale con quantitativi generalmente deboli.