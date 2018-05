Maltrattamenti all'anziana madre per futili motivi: arresto in carcere

TORRE SANTA SUSANNA - Violenza e minacce, a partire dallo scorso mese di gennaio. Cinque mesi almeno da incubo vissuti da un'anziana, per mano del figlio: è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti e condotto nel carcere di Brindisi, in attesa della convalida davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale.

In quella occasione l'uomo sarà interrogato. L'accusa è stata mossa dai carabinieri della stazione di Torre Santa Susanna, congiuntamente a quelli del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Francavilla Fontana, intervenuti nell'abitazione su segnalazione di alcuni vicini. Hanno riferito di aver sentito urla dall'abitazione della donna e si sono preoccupati. Le prime testimonianze hanno permesso di accertare che la donna era stata già vittima, suo malgrado, di ripetuti e analoghi episodi di violenza e minacce sin dal mese di gennaio. Secondo i militari, alla base delle aggressioni, ci sarebbero stati "futili motivi ed al fine di ottenere somme di denaro".