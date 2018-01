Maltrattamenti a figli e compagna, e violenza sessuale: arrestato

SAN VITO DEI NORMANNI - I carabinieri della stazione di San Vito dei Normanni hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 55enne del luogo, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale perpetrata in danno dei figli minori e della compagna, una straniera 54enne. Si tratta di ragazzini minori di 14 anni.

Il provvedimento è emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi, Stefania De Angelis, su richiesta del sostituto procuratore della Repubblica, Manuela Pellerino, alla luce delle indagini svolte dai carabinieri di San Vito ai quali la vittima si è rivolta l'estate scorsa denunciando soprusi nei suoi confronti e verso i suoi due figli. A conferma degli episodi dimaltrattamento e violenze ci sono anche numerosi accertamenti psicosanitari effettuati dagli organi competenti.

Il contesto in cui sono maturati gli eventi è caratterizzato da un forte disagio sociale, ragione per cui i figli sono ora seguiti dal Servizio di neuropsichiatria infantile. La donna, oggetto di una serie reiterata di episodi vessatori e umilianti, quantomeno a partire dall’estate del 2016, ha riferito di essere stata costretta dall’uomo a compiere e subire per lungo tempo atti sessuali, che in alcuni episodi, in cui si sono stati raggiunti picchi di sadismo, erano rivolti anche e talvolta contemporaneamente ai figli. Fine di un vero e proprio incubo, quindi.

Per l'uomo sono stati disposti di arresti domiciliari, con divieto di comunicare per via telefonica o telematica con alcuno. La vittima nel frattempo aveva anche abbandonato l'abitazione del convivente. I due minori sono stati collocati in una struttura protetta e affidati alle cure dei servizi sociali.