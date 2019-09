Maltrattamenti in famiglia, arrestato un giovane. Denunciato il padre

SAN PANCRAZIO SALENTINO – Un 24enne di San Pancrazio Salentino è stato arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia nei confronti della convivente. Denunciato per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale anche il padre: ha inveito contro i militari durante un controllo.

“Si tratta di un rapporto di convivenza travagliato tra l’uomo e la compagna una ragazza del luogo, situazione che si trascina in maniera altalenante da qualche tempo, per via dei maltrattamenti, anche con violenze fisiche subite dalla donna. Già in altre circostanze per due volte la donna si è allontanata dalla casa del convivente, per poi ritornarvi successivamente sperando che l’uomo avesse mitigato il carattere, ma la situazione non è mutata, sono riprese le minacce e i rapporti tra i due si sono deteriorati ulteriormente”, raccontano i carabinieri nella nota che comunica l'arresto.

I maltrattamenti e le ingiurie subiti dalla donna si sono verificati anche davanti alla figlia minore. La donna con la bambina durante uno dei tanti episodi di maltrattamenti si sono rifugiate nella caserma dei carabinieri “temendo più gravi reazioni del convivente che venuto a conoscenza che la donna si era recata in caserma si è presentato anche lui in palese stato di agitazione”. Il 24enne anche davanti ai militari ha continuato ad inveire e urlare contro la convivente: ha strappato di mano il portamonete della donna che aveva la bimba tra le mani ed è scappato fuori dalla caserma sbattendo la porta. E’ stato raggiunto dai carabinieri e arrestato.

L’uomo al termine delle formalità di rito, è stato condotto a casa dei genitori e sottoposto agli arresti domiciliari. Nel corso dei controlli espletati dai carabinieri il padre dell’arrestato si è rivolto ai militari pronunciando nei loro confronti frasi oltraggiose e minacce, ritenendo ingiustificato il provvedimento adottato nei confronti del figlio. Pertanto il padre dell’arrestato è stato denunciato per minacce e oltraggio a pubblico ufficiale.