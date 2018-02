Mamma e figlia senza casa e senza lavoro: "Aiutateci, siamo disperate"

BRINDISI - Se non fosse per l’ospitalità data da alcune amiche di buon cuore, si ritroverebbe in mezzo a una strada, insieme alla figlia 17enne. Anna Spagnoletto, 53 anni, lancia un accorato appello affinché qualcuno la aiuti a trovare un lavoro e un tetto. La sua odissea è iniziata lo scorso 2 febbraio, quando è stata sfrattata da un appartamento in via Porta Lecce, perché da tempo non riusciva a pagare l’affitto. “Faccio dei lavori saltuari – spiega Anna – in casa di alcune persone. Ma non basta per pagare l’affitto”.

Anna lo scorso 23 gennaio ha inviato una lettera al Comune di Brindisi, chiedendo “un alloggio comunale in maniera trasparente e legale, in quanto la disperazione potrebbe portarmi a mettermi in una posizione abusiva”. “Dal 2007 – spiega Anna – sono seguita dai servizi sociali del Comune di Brindisi. A partire dal 2010 ho presentato diverse istanze per un alloggio in condizioni di emergenza abitativa. Ma non ho mai avuto alcun riscontro. E’ caduta nel vuoto anche l’istanza presentata per l’ultima volta nel 2016”.

Annamaria non può contare su alcun sostegno da parte della rete parentale. “Nel 2012 – prosegue – spno andata a vivere in un appartamento in affitto, ma nel 20145-15, per problematiche economiche-lavorative, non essendo in grado di pagare il canone mensile, sono diventata morosa, con conseguente sfratto esecutivo”.

Nel 2015, a seguito di presentazione di istanza di morosità incolpevole, lo sfratto è stato congelato. Ma nel frattempo la situazione economica di Anna non è migliorata e da giugno 2015 a gennaio 2018 sono maturate nuove morosità, per un importo pari a 8700 euro. Lo sfratto, a quel punto, era inevitabile. “Non potendo pagare il canone di affitto – conclude Anna – ho presentato recentemente domanda di canone di locazione comunale, per un massimo di tre anni, ma sto incontrando grosse difficoltà per reperire una nuova casa in affitto sia tramite privati che tramite agenzie immobiliari. Per cui adesso io e mia figlia 17enne ci ritroviamo senza un rifugio caldo”.