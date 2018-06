Mancanza dei requisiti igienico-sanitari: chiuso un ristorante sul litorale

CAROVIGNO – Un ristorante carente dei “requisiti minimi igienico sanitari” è stato chiuso a Torre Santa Sabina, marina di Carovigno, a seguito di un’ispezione dei carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Taranto, unitamente ai carabinieri della stazione di Carovigno.

Il dirigente del servizio Igiene Alimenti Veterinari dell’Asl di Brindisi ha disposto la sospensione immediata dell’attività di ristorazione svolta all’interno della struttura.

Da quanto appurato dai carabinieri, l’esercizio pubblico ha effettuato attività di ristorazione in assenza della prescritta registrazione all’autorità sanitaria. E’ anche emerso che le strutture dell’attività sono in condizioni precarie, prive dei requisiti minimi igienico sanitari che non consentono l’espletamento delle operazioni di manipolazione, stoccaggio e somministrazione di alimenti in condizioni d’igiene. Il valore dell’infrastruttura ammonta a 300mila euro.