"Nessuna risorsa in bilancio per la polizia": protesta degli agenti

BRINDISI – L’attuale governo pare non sia riuscito a trovare, per inserirle nella nuova legge di bilancio, le risorse necessarie alla copertura del rinnovo contrattuale del personale del comparto sicurezza. Problema irrisolto anche dal precedente governo. Per sollecitare una soluzione, ha deciso di protestare pubblicamente uno dei sindacati di polizia, il Coisp, che martedì 29 ottobre darà vita a sit-in e manifestazioni in tutto il Paese.

“La Polizia di Stato, così come tutte le altre forze del Comparto Sicurezza meritano rispetto. Gente che mette a rischio la propria vita per il bene comune, meriterebbe sicuramente un trattamento diverso. Ad oggi sono state disattese tutte le nostre legittime aspettative”, scrive in una nota il segretario provinciale Coisp, Giovanni Tagliente.

Le richieste del Coisp vanno “dalla introduzione di leggi che non consentano l’impunità a chi aggredisce, offende o minaccia un poliziotto, alla certezza della pena, dallo stanziamento di risorse economiche per il rinnovo del contratto di lavoro allo stanziamento di risorse per migliorare l’efficienza e l’organizzazione della Polizia di Stato attraverso i correttivi al riordino delle carriere, dalla dotazione di pistole elettriche e giubbotti antiproiettile fino allo stanziamento di risorse per il pagamento degli straordinari non retribuiti dal 2018 ad oggi”, elenca Tagliente.

A Brindisi una delegazione della Federazione Coisp manifesterà dalle ore 10.30 alle 12.30 in piazza Santa Teresa, davanti alla sede della Prefettura, “con un volantinaggio finalizzato a sensibilizzare l’opinione pubblica e le Istituzioni sulla grave superficialità con la quale si stanno affrontando le questioni legate alla sicurezza ed ai diritti dei poliziotti”.