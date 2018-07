Mancato approdo nave Prince, Ops: "Meravigliati da quanto pubblicato dall’agenzia"

BRINDISI - Riceviamo e pubblichiamo una nota del consiglio direttivo Operatori portuali salentini sul mancato approdo di sabato 14 luglio della nave Prince della compagnia Europenaweys nel porto di Brindisi , circostanza che ha determinato disservizi e disagi a centinaia di passeggeri e che ha scatenato una sorta di botta e risposta tra l'associazione di operatoi portuali e l'agenzia marittima Lorusso Travel & Shipping di Bari​

Il direttivo tutto della Ops rimane meravigliato da quanto pubblicato dall’agenzia Lorusso Travel & Shipping di Bari, sentitasi chiamata immotivatamente in causa e siamo grati che la stessa ci riconosca essere “soggetti dotati di adeguata preparazione tecnica e innegabile conoscenza delle normative vigenti”.

In ogni caso risulta che nave Prince abbia ottenuto, nel porto di Igoumenitsa, l’autorizzazione richiesta dal DL 28/2001 ad entrare sulla linea Italia-Grecia, solo il 16 Luglio 2018 e quindi in data successiva ai fatti avvenuti, come d’altronde reso pubblico dalla stessa AdSP in data 16/7/2018 alle ore 19:25.