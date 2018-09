Manifesti con offese al ministro Salvini affissi a Brindisi

BRINDISI - Manifesto con offese rivolte al ministro dell'Interno, Matteo Salvini, leader della Lega, sono stati affissi a Brindisi sui muri di un edificio nella zona del centro. A dare notizia sono i militanti del movimento, gli stessi che in mattiinata hanno rimosso gli stampati, riservandosi di denunciare quanto avvenuto.

“Probabilmente i sinistroidi tengono più a offendere e a imbrattare con frasi e cartelli questa città anziché preoccuparsi dei veri problemi che l'attanagliano", si legge nella nota stampa diffusa nella tarda mattinata. "In queste ore si sta valutando con la segreteria regionale e nazionale se denunciare l'accaduto alle autorità competenti per fuorviare eventuali minacce future verso il capitano", è scritto ancora nel comunicato.

Salvini di recente è stato a Bari, in occasione della Fiera del Levante. La sua ultima visita a Brindisi risale allo scorso mese di giugno, per sostenere il candidato sindaco della destra, Massimo Ciullo, capogroppo della Lega in Consiglio, dove siede anche Ercole Saponaro.