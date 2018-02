Manovre di disostruzione pediatrica e per adulti, una lezione in parrocchia

BRINDISI – Mercoledì 7 febbraio prossimo presso la parrocchia San Lorenzo da Brindisi si terrà una lezione sulle tecniche di disostruzione pediatrica e per adulti a cura della Croce Rossa. “E’ di pochi giorni fa la notizia di una giovane ragazza morta in conseguenza di un soffocamento da cibo; stessa sorte, pochi mesi fa, purtroppo, per una bambina di 10 anni, sempre nel Salento – si legge nella nota che pubblicizza l’evento – sappiamo cosa fare in questi casi? La Comunità Parrocchiale di San Lorenzo da Brindisi, in collaborazione con la Frates San Lorenzo e la Croce Rossa Italiana - Comitato di Brindisi, organizza una lezione sulle tecniche di disostruzione pediatrica e per adulti per cercare di affrontare queste situazioni”. L’appuntamento è alle 18.45 presso il salone parrocchiale.