Marciapiedi impercorribili in via Materdomini: grossi rischi per i pedoni

BRINDISI – Percorrere via Materdomini, sia in bici che a piedi, è un’avventura rischiosa. In alcuni punti, questa strada densamente abitata che sfocia sulla litoranea, è sprovvista di marciapiede. Nei tratti restanti il marciapiede c’è ma i realtà è come se non ci fosse, o perché occupato da auto in sosta selvaggia, soprattutto in prossimità delle attività commerciali, o perché ridotto talmente a brandelli da non essere percorribile.

Più volte i residenti hanno segnalato alle autorità competenti questa problematica, senza mai ottenere risultati. L’auspicio, allora, è che non debba essere qualche infausto evento a cambiare le cose.