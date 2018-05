Maresciallo blocca rapinatore: il plauso del comandante provinciale

BRINDISI - Il comandante provinciale dei carabinieri di Brindisi, colonnello Giuseppe De Magistris, ha ricevuto il maresciallo ordinario Roberto Vincenti, addetto alla stazione carabinieri di Torre Santa Susanna al quale ha voluto tributare un “vivissimo apprezzamento” per l’arresto operato nei confronti di un rapinatore che alla guida di una vettura rubata è stato bloccato dopo un rocambolesco inseguimento avvenuto, prima nell’abitato di Torre Santa Susanna con l’autovettura di servizio, e successivamente a piedi per le campagne.

Di seguito, viene riportata la motivazione della nota di plauso tributata al Maresciallo dal Colonnello Giuseppe De Magistris: "Addetto a Stazione distaccata operante in territorio ad alto indice di criminalità, impegnato in servizio di controllo del territorio, dando prova di elevata capacità professionale e senso del dovere, si poneva all’inseguimento, a piedi, di un malvivente che, dopo aver abbandonato l’autovettura a bordo della quale non si era fermato all’alt, si era dato a precipitosa fuga, riuscendo a bloccarlo e trarlo in arresto”.

“L’operazione si concludeva con il sequestro di una pistola giocattolo, priva di tappo rosso, degli indumenti utilizzati dal malfattore per commettere una rapina in danno di una parafarmacia del Comune di Erchie, nonché con il recupero del veicolo risultato provento di furto. L’importante risultato operativo contribuiva, tra l’altro, a esaltare il prestigio e l’immagine dell’Arma dei Carabinieri, nonché a infondere nella popolazione rinnovata fiducia verso l’Istituzione.” Torre Santa Susanna, 10 aprile 2018”.